На трассе М5 Минск - Гомель столкнулись сразу 15 авто. Фото: tut.by

13 декабря, хоть и не пятница, стал несчастливым для водителей 15 авто одновременно. Именно столько машин столкнулись на трассе М5 Минск - Гомель вечером в воскресенье. Это произошло в Пуховичском районе в восьмом часу на 48-м км автодороги. Было темно, дорога была скользкой, и водитель Peugeot не учел эти условия. Поэтому не справился с управлением и стал виновником масштабного ДТП.

Легковушка выскочила на разделительную полосу и там врезалась в дорожный знак. Заметив аварию, водитель грузовика MAN резко нажал педаль тормоза. Не смогли вовремя среагировать следовавшие сзади машины - они столкнулись. Всего в ДТП попало 15 автомобилей. К счастью, пострадавших нет - однако придется ремонтировать авто.

- В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее проверить техническое состояние автомобиля, а также призывает автомобилистов проявлять максимум осторожности и благоразумия. На скользкой дороге автомобиль становится неуправляемым, поэтому движение автомобиля должно быть плавным, без резких движений, - призвали в ГАИ.

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