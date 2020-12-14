Правозащитники подали заявление в прокуратуру Минска с требованием проведения проверки по факту пыток в отношении Ольги Хижинковой. Фото: инстаграм Ольги Хижинковой

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси при содействии белорусских правозащитных организаций подали заявление в прокуратуру Минска, в котором требуют провести проверку по факту пыток в отношении Ольги Хижинковой, а также привлечь всех виновных к ответственности. Информация была опубликована на РОО «Правовая инициатива».

Заявление с требованием проведения проверки было подписано РОО «Правовая инициатива», правозащитной организацией Human Constanta, ПСОО «Звено», «Центром по продвижению прав женщин», правозащитным центром «Правовая помощь населению».

Юристы ссылались на публикации в средствах массовой информации и смогли проследить хронологию преследования и пытки в отношении известной модели. Они приводят и неоказание медпомощи, и холод в камере, в которой находится Ольга, и отсутствие шампуня против вшей в передаче, а также нахождение без зубной пасты, щетки, полотенца и сменного белья на протяжении 4 дней с момента задержания.

Правозащитники потребовали от прокуратуры в рамках проверки посетить Хижинкову на Окрестина

В рамках проверки правозащитники требуют от прокуратуры посетить Ольгу.

Помимо этого, правозащитники также призывают истребовать записи видеокамер из коридоров и камеры, где находилась и находится Ольга, и со внутреннего дворика;

истребовать сведения об оказании медпомощи, а также о фактах обращения сотрудников ЦИП в центр гигиены и эпидемиологии;

истребовать сведения о санитарно-эпидемиологических мероприятиях, которые проводятся на Окрестина.

Напомним, что Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября неподалеку от Кафедрального собора. Первый суд над моделью состоялся 11 ноября. Ей дали 12 суток административного ареста После этого Ольгу судили еще два раза. Она должна была выйти на свободу 11 декабря, но этого не произошло.

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