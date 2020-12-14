После 15 суток ареста на свободу вышел член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук

На свободу после 15 суток ареста вышел член основного состава КС Дмитрий Крук. Фото: телеграм-канал КС

После 15 суток административного ареста в понедельник, 14 декабря, на свободу вышел член основного состава Координационного совета, известный белорусский экономист Дмитрий Крук. Об этом сообщили в телеграм-канале КС.

Встретить Дмитрия пришли его друзья и коллеги. По их словам, он чувствует себя хорошо и выглядит бодро.

Напомним, что Дмитий Крук был задержан в магазине 29 ноября. Его судили по части 1 статьи 23.34.

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