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После 15 суток ареста на свободу вышел член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук

По словам друзей, он чувствует себя хорошо
Инна КОРСАК
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На свободу после 15 суток ареста вышел член основного состава КС Дмитрий Крук. Фото: телеграм-канал КС

На свободу после 15 суток ареста вышел член основного состава КС Дмитрий Крук. Фото: телеграм-канал КС

После 15 суток административного ареста в понедельник, 14 декабря, на свободу вышел член основного состава Координационного совета, известный белорусский экономист Дмитрий Крук. Об этом сообщили в телеграм-канале КС.

Встретить Дмитрия пришли его друзья и коллеги. По их словам, он чувствует себя хорошо и выглядит бодро.

Напомним, что Дмитий Крук был задержан в магазине 29 ноября. Его судили по части 1 статьи 23.34.

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