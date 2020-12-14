В Лунинецком районе 66-летний мужчина поскользнулся на мосту и упал в реку. Он погиб

В Лунинецком районе 66-летний мужчина поскользнулся на мосту и упал в реку Фото: Инна КОРСАК

В Лунинецком районе 66-летний мужчина поскользнулся на мосту и упал в реку. Его спасти не удалось. Об этом сообщили в БелТА.

- Трагедия случилась в среду, 9 декабря, в деревне Вичин. Удалось установить, что 66-летний мужчина вместе со своей женой возвращались с поминок через реку Цна. Мост на реке не был оборудован специальными перилами. В какой-то момент мужчина поскользнулся и упал в реку. На глазах у жены он ушел под воду. Женщина позвала на помощь односельчан, но спасти мужчину не смогли, - пояснили в Брестском совете ОСВОД.

Тело пенсионера достали в 30 метрах от места падения.

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