Суд отказал в восстановлении на работе трем уволенным сотрудникам «Беларуськалия» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Суд отказал в восстановлении на работе трем уволенным сотрудникам «Беларуськалия». Информация об этом была опубликована на официальном сайте прокуратуры Минской области.

Трое сотрудников «Беларуськалия» - электромеханик, электрогазаосварщик и электрослесарь присоединились к забастовке в августе-сентябре 2020 года. Мужчины были уволены за прогулы. После этого они решили подать иски с требованиями восстановить их на работе, взыскать в их пользу зарплату за время вынужденных прогулов, а также компенсировать им моральный вред. Но суди их требования отклонил.

В суде Солигорского района пришли к выводу, что забастовка проводилась с нарушениями трудового законодательства, а выдвинутые сотрудниками требования носили исключительно политический характер.

Сотрудникам было отказано в удовлетворении исковых требований.

Решения суда на данный момент еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Минском областном суде.

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