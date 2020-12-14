«Так случилось, что я и сам оказался в числе пациентов»: мэр Полоцка ушел на самоизоляцию

Мэр Полоцка ушел на самоизоляцию. Фото: gorod214.by

Мэр Полоцка Игорь Маркович ушел на самоизоляцию и работает дистанционно. Об этом он сообщил в своем аккаунте в инстаграм.

- Так уж случилось, что я и сам оказался в числе пациентов. На данный момент я нахожусь на самоизоляции и работаю дистанционно, - говорится в сообщении.

Он добавил, что число пациентов с COVID-19 остается стабильным и снижения пока не наблюдается.

- Хочу отметить, что хоть нагрузка на медиков и большая, но они справляются, - написал Маркович.

Однако он не сообщил о том, чем именно болен.

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«Я соблюдал разумные меры безопасности - дистанция, дезинфекция рук. Но этого оказалось недостаточно», - сообщил он. (подробности)

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