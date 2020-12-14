«Решение политизированное»: в Минэнерго прокомментировали призыв Евросовета блокировать поставки электроэнергии с БелАЭС

в Минэнерго прокомментировали призыв Евросовета блокировать поставки электроэнергии с БелАЭС Фото: Павел МАРТИНЧИК

В министерстве энергетики Беларуси прокомментировали призыв Европейского совета блокировать поставки электроэнергии с БелАЭС в Островце. Об этом сообщили в БелТА.

- В министерстве энергетики с огромным сожалением восприняли новость о призыве Евросовета в адрес Еврокомисии искать всевозможные пути блокировки поставок электроэнергии с Белорусской АЭС. Данное решение является политизированным. Оно было принято по инициативе Литвы, которая, как всем уже известно, заявила о том, что готова пойти на все возможное, чтобы бойкотировать БелАЭС. Вместо того, чтобы пойти на конструктивный диалог, литовская сторона продолжает раздувать «угрозу» атомной станции для Европы. Литва намеренно продвигает антибелорусскую риторику на международных площадках, - говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве еще раз подчеркнули, что выводы заседания Евросовета были сделаны на основе субъективной информации, которую предоставила Литва.

- По данному вопросу позиция Беларуси, как и результаты работы миссий ведущих авторитетных международных организаций в сфере атомной энергетики, посещавших БелАЭС с проверками и оценивших положительно предпринимаемые шаги0 связанные с обеспечением безопасности, учтены не были. Это лишь п очередной раз подчеркнуло предвзятость европейских политиков в отношении Беларуси, - заявили в Минэнерго.

В ведомстве также добавили, что белорусская электроэнергия востребована на внешних рынках.

- Мы уверены, что это именно так. Но политические спекуляции перевешивают здравый смысл. Нам хотелось бы отметить, что БелАЭС стратегически важна для укрепления энергонезависимости Беларуси, - подчеркнули в министерстве энергетики.

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