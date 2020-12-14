В Минске ищут водителя, который на Тимирязева сбил женщину и скрылся с места происшествия Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске разыскивают водителя, который на улице Тимирязева сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- В понедельник, 14 декабря, около дома 121/4, который находится на улице Тимирязева, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 51-летнюю женщину. Водитель с места происшествия скрылся. А у женщины были диагностированы ушибы и перелом пальца на руке, - сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Татьяна Ященко.

Удалось установить, что водитель управлял иномаркой белого цвета, тип кузова джип. По предварительной информации, «Форд».

- После ДТП водитель уехал в сторону улицы Камайской, - добавили в ведомстве.

Сотрудники УГАИ ГУВД Мингорисполкома просят всех тех, у кого есть хоть какая-либо информация по данному ДТП, позвонить по телефонам: 8017-239-60-20, 8017-239-60-18, 8029-707-39-22, 8029-603-77-17.

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