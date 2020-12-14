Белорусская железная дорога в период новогодних праздников пустит дополнительные поезда Фото: Инна КОРСАК

Белорусская железная дорога в период новогодних и рождественских праздников назначила дополнительные поезда по маршрутам Гродно – Минск и Брест – Витебск. Об этом сообщили в пресс-службе БЖД.

Поезд межрегиональный линий эконом-класса №652/651 Брест – Витебск – Брест будет отправляться из Бреста и Витебска 24, 27, 30 декабря, а также 3 и 10 января.

Поезд 628/627 Гродно – Минск – Гродно будет отправляться из Гродно 29 декабря, а из Минска – 30 декабря.

Из-за того, что в период новогодних праздников возникает повышенный спрос на перевозки, поезд межрегиональных линий бизнес-класса №725/726 Минск – Брест – Минск будет курсировать сдвоенным составов 30 декабря.

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