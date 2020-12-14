По данным правозащитников, на «Марше пенсионеров» 14 декабря было задержано более 100 человек

На «Марше пенсионеров» было задержано около 100 человек. Фото: Белсат

По данным правозащитников, на «Марше пенсионеров», который должен был состояться 14 декабря, были задержаны 98 человек. Об этом сообщает лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр «Вясна».

Традиционный марш должен был начаться в 14 часов. Пенсионеры собирались около Красного костела. Но их окружили силовики и предложили пройти в микроавтобусы.

Всего задержали 106 пенсионеров. Их доставили в разные РУВД Минска. Самому старшему из них было 83 года.

Правозащитники уточнили, что некоторых пенсионеров уже отпустили. На них были составлены протоколы по части 1 статьи 23.34.

Некоторых пенсионеров до суда отправили на Окрестина.

Напомним, что традиционный «Марш пенсионеров» проходит каждый понедельник. Пожилые люди 7 декабря собирались на площади Якуба Коласа.

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