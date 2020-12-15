Идите в кассу! 15 декабря БелЖД не будет продавать билеты на поезда онлайн

Сайт БелЖд какое-то время не будет продавать электронные билеты онлайн. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что 15 декабря Белорусская железная дорога временно не будет продавать билеты по интернету, проинформировала пресс-служба компании.

Остановка продаж онлайн связана с плановыми техническими работами, которые будут проводиться с 09.00 до 10.00 часов. В БелЖД уточняют, что на этот непродолжительный период будет недоступна продажа электронных билетов на поезда с ненумерованными местами. То есть будет закрыт доступ в разделе официального сайта (Прим.: pass.rw.by) перевозчика - «Услуги пассажирам» на эту услугу, а также в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

- Пассажирам для покупки проездных документов в это время следует обратиться в билетные кассы Белорусской железной дороги. Еще можно будет приобрести билеты через терминалы самообслуживания. Приносим извинения за временные неудобства! - прокомментировали в БелЖД.

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