В Барановичах физрук ударил школьника – подростка пришлось оперировать

Учитель физкультуры ударил школьника. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В одной из школ Барановичей учитель физкультуры ударил школьника. Последствия были настолько серьезны, что мальчику потребовалась операция. Историю рассказывает intex.press.

Инцидент произошел в начале декабря. Как рассказали изданию родственники девятиклассника, во время перемены в раздевалке преподаватель увидел в руках у подростка электронную сигарету. Педагог начал ругаться, потом дернул школьника за руку, чтобы тот вышел из раздевалки, а когда тот уже выходил, ударил ногой в пах.

Мальчик вначале ничего не сказал родным о случившемся, но вскоре почувствовал себя плохо. Медики установили, что его нужно оперировать. Сейчас подросток уже выписан из больницы, но пока находится дома. Как рассказали изданию родственники, у школьника, кроме всего, психологическая травма – он боится возвращаться в школу, думая, что другие дети будут над ним насмехаться.

В правоохранительных органах изданию подтвердили, что инцидент действительно произошел в одной из школ, возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Полоцке прохожий неожиданно ударил 14-летнего школьника по лицу, подросток от удара упал на проезжую часть (что было дальше, читайте ЗДЕСЬ).