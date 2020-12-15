Борьба нешуточная: ЦИК Кыргызстана зарегистрировал 18 кандидатов на президентский пост

В Кыргызстане в январе 2021-го года решится политическая судьба страны. Фото: Султан ДОСАЛИЕВ

О том, что Центризбиркома Кыргызстана предоставил возможность участия в президентской гонке 18 кандидатам, проинформировала «Комсомольская правда Кыргызстан».

Именно столько политиков преодолели минимальный рубеж собранных подписей в 30 тысяч и смогли внести залог в казну в размере 1 миллиона сомов (около 12 тысяч долларов). Восемнадцать кандидатов, среди которых одна женщина, это примерно треть от тех, кто хотел побороться за президентской кресло. Всего заявки подавали 63 потенциальных кандидата, однако из-за разных причин большинство из них выбыли на начальном этапе политической борьбы.

Таким образом, можно сказать, что президентская гонка в Кыргызстане началась. Со вторника, 15 декабря, в стране стартует кампания предвыборной агитации, которая продлиться до 9 января. А уже 10 января откроются избирательные участки.

Напомним, правительство Кыргызстана проводит досрочные выборы президента из-за отставки на фоне протестов экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова. Одновременно с досрочными президентскими выборами ЦИК Кыргызстана намерен провести референдум по форме правления. Киргизы будут выбирать из трех вариантов: жить им в президентской республике, парламентской республике проголосовать против всех вариантов.

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