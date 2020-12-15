Попросил понажимать на педали, а потом отвез в лес и попытался изнасиловать. Мужчина, который напал на 14-летнюю в Барановичском районе, будет сидеть девять лет

В Барановичах осудили мужчину, который пытался изнасиловать 14-летнюю девочку. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Барановичах суд вынес приговор мужчине, который обманом заманил 14-летнюю школьницу в машину, отвез в лес и попытался изнасиловать.

Историю рассказала газета «Наш край». 48-летний житель Барановичей ехал на своей машине по одной из деревень района. Он притормозил около стоявших у дороги девочек и попросил помочь ему проверить автомобиль: сесть за руль и понажимать на педали. Одна из девочек согласилась помочь. Потом мужчина попросил ее немного проехать с ним на машине, а после снова сесть за руль и понажимать педали. Та ничего не заподозрила и согласилась.

Мужчина довез девочку до леса, снова усадил ее за руль, а затем откинул спинку водительского сиденья, стащил с девочки одежду и попытался изнасиловать.

Насильнику помешали родители девочки: ее подруга рассказала им, что та уехала с незнакомцем. Родители успели доехать до леса и оттащить насильника от ребенка.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, мужчина осужден к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Он должен выплатить в 4 000 рублей компенсации морального вреда.

Мужчина женат, у него высшее образование. Раньше он уже был судим за подобное преступление, но судимость на момент совершения нового была погашена.

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