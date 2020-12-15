Белорусские таможенники изъяли на границе сыр и хамон на $40 тысяч

В прицепе фуры нелегально перемещались сотни килограммов хамона. Фото: ГТК.

О том, что в пункте пропуска «Козловичи» брестские таможенники задержали фуру с двумя тоннами элитных продуктов, проинформировала пресс-служба ГТК.

Элитные товары задержали на белоруской границе. Фото: ГТК.

Сообщается, что водитель атвопоезда предоставил документы, по которым он из Дании в Россию транспортировал технологическое оборудование для свиноводческого комплекса. Однако, когда прицеп вскрыли, оказалось, что внутри еще и ящики с элитными продуктами. В отсек было загружено примерно 2 тонны хамона и сыра в широком ассортименте.

По факту незаконного перемещения продуктов проводится проверка. Фото: ГТК.

- Общая стоимость незаконно перемещаемых товаров превысила 100 тысяч рублей. По данному факту Брестской таможней проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка, - уточнили в пресс-службе.

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