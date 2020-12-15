Минчанка обещала подруге из Смолевич за взятку помочь с экзаменами в ГАИ, но просто присвоила деньги

Подруга пообещала курсантке автошколы помочь "договориться" о сдаче экзаменов, а сама обобрала ее. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Смолевичах доверчивая девушка отдала более трех тысяч рублей подруге, которая обещала помочь с получением прав. Преступление выявили сотрудники ОБЭП.

23-летняя девушка через общих друзей познакомилась с 32-летней минчанкой. Они стали общаться. Девушка рассказала, что учится в автошколе. Оказалось, что ее новая подруга закончила ту же автошколу и, по ее рассказам, очень хорошо знакома и с преподавателями, и с сотрудниками ГАИ, от которых зависит сдача экзаменов и получение прав.

Девушка очень боялась, что не сможет сдать экзамены. Минчанка предложила ей помощь. Для успешной сдачи зачетов и экзаменов якобы нужно было дать взятку экзаменаторам.

-Вначале речь шла о нескольких сотнях рублей, но в итоге минчанка выманила у жительницы Смолевичей более трех тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе МВД.

Деньги женщина никому не передавала, все потратила на свои нужды. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по факту подстрекательства к даче взятки. Раньше ее уже привлекали к ответственности за кражи, грабеж и мошенничество.