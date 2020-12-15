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Работал советником по вопросам экономической безопасности: к команде Латушко присоединился экс-чиновник Совбеза Беларуси

Экономиста Евгения Бурого, бывшего сотрудника Госсекретариата Совбеза, включили в состав Народного антикризисного управления, он будет отвечать за экономику и финансы
Надежда БУТОВИЧ
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Евгений Бурый вошел в команду НАУ. Фото: телеграм-канал НАУ.

Евгений Бурый вошел в команду НАУ. Фото: телеграм-канал НАУ.

О том, что к команде Народного антикризисного управления (НАУ) - оппозиционной организации, созданной Павлом Латушко в октября 2020-го, присоединился еще один бывший белорусский чиновник, проинформировал tut.by со ссылкой на телеграм-канал НАУ.

Получивший экономической и юридическое высшее образование, Евгений Бурый за свою карьеру работал в Министерстве по налогам и сборам Беларуси и в государственном секретариате Совета безопасности, где занимал должность советника по вопросам экономической безопасности, являлся членом и секретарем Межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере.

В пресс-службе оппозиционной организации уточнили, что экономист Евгений Бурый в качестве автора составил план НАУ по экономике и финансам и будет в управлении отвечать за эти направления. Поясняется, что у экс-чиновника также есть опыт работы в сфере IT, еще он занимался изучением вопросов правового регулирования зарубежных инвестиций, экспортом белорусских продуктов в Россию, изучал влияние проблем экологии на сдерживание экономического роста.

Напомним, известно, что в состав НАУ также уже вошли правозащитник Михаил Кирилюк, Александра Герасименя, Вадим Прокопьев, Маргарита Левчук, Юрий Губаревич.

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