В Минске криминальный авторитет поджег дверь: обиделся, что ему не вернули долг

Дверь почти не пострадала - соседи вовремя плеснули на нее воды. Фото: кадр из видео МВД.

За поджог входной двери в квартиру жителя Минска возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины. Так он хотел отомстить за то, что ему не отдали долг.

-Потерпевшего и подозреваемого связывала общая тема – наркотики, - рассказали в пресс-службе МВД. – Потерпевший накануне взял взаймы на покупку «дозы», но долг не вернул. Кредитор решил отомстить. Он купил в магазине жидкость для розжига, облил ею входную дверь обидчика и поджег.

Хозяину квартиры повезло: пламя заметили соседи и потушили его, залив водой.

У подозреваемого, как рассказали в МВД, внушительный список судимостей, а в прошлом он имел статус криминального авторитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Оршанском районе мужчина приревновал жену и поджег два сарая ее бывшего мужа. Подробности этой горячей истории ЗДЕСЬ.