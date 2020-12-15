Погода в Беларуси на 15 декабря: снова «оранжевый», но уже не из-за гололеда, а из-за тумана

На неделе в Беларуси будет переменчивая погода, будет то теплеть, то снова подмораживать. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что на вторник, 15 декабря, белорусские синоптики заявили о метеорологической опасности, сообщила пресс-служба Белгидромета на официальном сайте.

Так на этот день объявлена «оранжевая» опасность из-за сильных туманов. Погодные условия по всей республике признаны сложными: 15 декабря выпадет мокрый снег, в некоторых регионах вместо него ожидается дождь, ситуация будет усугубляться ощутимыми перепадами температур.

- На большей части территории Беларуси ожидается туман в утренние часы, а в некоторых регионах и на протяжении дня. Местами сохранится гололед, - пояснили метеорологи.

Средняя температура ночью составит 0…-6 градусов мороза, а днем вероятны колебания в пределах -2…+3 градусов.

В последующие дни 16 и 17 декабря погода в Беларуси останется такой же переменчивой: то потеплеет, то подморозит, из-за чего «каток» на улице и гололедица на дорогах не исчезнут.

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