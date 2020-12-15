В ВОЗ авторитетно заявили, что у Санта-Клауса иммунитет к коронавирусу

Для Санты и его оленей мировые лидеры открою воздушные границы во время пандемии. Фото: pixabay.com.

О том, что представитель ВОЗ на брифинге по пандемии COVID-19 авторитетно заявила, что у Санты-Клауса есть иммунитет к коронавирусу, сообщает РБК.

Во время брифинга по заболеваемости «ковид» эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове рассказала, что понимает тревогу детей по всему миру, которые беспокоятся за Санту, и поспешила их успокоить.

- Понимаем, что дети волнуются, что Санта-Клаус не сможет прийти, ведь он является пожилым и входит в группу риска. Но могу вам сказать, что у него есть иммунитет от коронавируса. Мы недавно с ним общались, у него прекрасное самочувствие. С Миссис Клаус тоже все хорошо, - прокомментировала эксперт на брифинге.

Также в своем заявлении она добавила, что во время рождественских праздников мировые лидеры специально ослабят ограничительные меры по борьбе с COVID-19, чтобы Санта на своих оленях мог свободно пересечь все воздушные границы государств, доставляя детям подарки.

- Однако призываем всех детей, тем не менее, серьезно относиться к коронавирусу. Соблюдать правила социальной дистанции и слушаться родителей, - подытожила представитель Всемирной организации.

СПРАВОЧНО: По данным ВОЗ, за все время пандемии коронавирусом заразились свыше 71 миллиона человек, из них более 1,6 миллиона скончались.

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