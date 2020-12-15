Белорусов стали чаще восстанавливать на работе по решению суда. В 2020 году удовлетворили почти 40 процентов исков

Суды стали чаще удовлетворят иски о восстановлении на работе. Фото: Оксана БРОВАЧ

Суды стали удовлетворять больше исков о восстановлении на работе. Эта тенденция сохраняется в Беларуси последние три года, сообщает belta.by со ссылкой на судью Верховного суда Римму Филипчик.

"Если в 2017 году удовлетворялось более 30% исков, в 2018-м - около 32%, то в 2019 - 38%. Аналогичная ситуация будет, очевидно, и в 2020-м, потому что первое полугодие показало, что 39% исков удовлетворяется", - сообщила Римма Филипчик.

В то же время по вопросам, связанным с заработной платой, удовлетворяются более 80 процентов исков.

Обратиться в суд, чтобы решить споры о заработной плате и ли снятии дисциплинарного взыскания человек может в течение трех месяцев с того момента, когда, по его мнению, его права нарушили. Чтобы оспорить незаконное увольнение, у работника есть месяц с того момента, когда ему стало известно об увольнении, уточнила Римма Филипчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трое сотрудников «Беларуськалия», которые были уволены после того, как объявили о своем участии в забастовке, пытались восстановиться на работе через суд. Суд отказал им.