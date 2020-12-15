Беларусь и Египет хотят увеличить туристические потоки

Чиновники думают над обеспечением роста и сбалансированности турпотока между Беларусью и Египтом. Фото: pixabay.com.

О том, что Беларусь и Египет намерены увеличить объем сотрудничества в сфере туризма, проинформировало БелТА со ссылкой на информацию пресс-службы МИДа.

Обсуждение этой темы состоялось на днях во время встречи посла Беларуси в Египте Сергея Терентьева с замминистра туризма и древностей Египта Гадойем Шалаби.

На встрече стороны обсуждали предварительные итоги белорусско-египетского сотрудничества в сфере туризма в 2020-ом году, прежде всего, в контексте пандемии коронавируса и эпидобстановки.

- Также стороны достигли договоренности о продолжении совместной работы по совершенствованию инфраструктуры и правовых механизмов, необходимых для обеспечения роста и сбалансированности турпотока между двумя странами, - прокомментировали в дипведомстве.

На повестке были также усиление мер безопасности для туристов, повышение качества туруслуг.

Поднимался вопрос того, чтобы в перспективе в Египте был организован крупный форум по тематике взаимного туризма с Беларусью. Куда может быть приглашен, по сообщению МИДа, «широкий круг белорусских и египетских профильных ведомств и организаций».

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