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Студенты: «Это был антиалкогольный флешмоб!». В Новополоцке четверых оштрафовали за акцию «Ноль промилле»

Студенты должны выплатить штрафы от 135 до 675 рублей
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Студенты утверждают, что проводили антиалкогольный флешмоб, но их оштрафовали за несанкционированную акцию. Фото: t.me/honestpeople_by

Студенты утверждают, что проводили антиалкогольный флешмоб, но их оштрафовали за несанкционированную акцию. Фото: t.me/honestpeople_by

Четверо студентов Полоцкого государственного университета оштрафованы за акцию «Ноль промилле». Об этом сообщает портал gorod.214. Сами студенты объяснили, что это была не акция, а флешмоб антиалкогольной направленности.

В флешмобе участвовали молодой человек и три девушки. Им вменили статью 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Флешмоб прошел в главном корпусе вуза 4 декабря. Молодого человека в тот же день задержали до суда, который состоялся 10 декабря. Он должен выплатить штраф в 25 базовых величин (675 рублей). Девушек судили 14 декабря, их оштрафовали на 5 базовых величин (135 рублей).

Кроме того, нескольких студентов и их преподавателя вызвали для беседы в прокуратуру, сообщает портал.

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