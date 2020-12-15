В Оршанском районе отца подозревают в убийстве сына

Мужчина зарезал сына во время семейного застолья. Фото: Следственный комитет.

Житель Оршанского района подозревается в убийстве сына. Об этом рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Трагедия случилась в деревне Заслоновка вечером 13 декабря. Погибшему 29 лет. В этот день он вместе со своей сожительницей и отцом распивал спиртное. Во время застолья мужчины поссорились. Отец ударил сына ножом. От полученной травмы тот скончался на месте происшествия.

-Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. По изъятым предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено УГКСЭ по Витебской области, - рассказала Оксана Лазько.

В отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

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