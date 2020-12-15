Минздрав Польши заявил о продлении карантина до 17 января и сообщил о третьей волне пандемии в стране

Министр здравоохранения Польши опасается, что страну может захлестнуть третья волна пандемии коронавируса и последствия ее будут очень серьезными. Фото: Global Look Press.

О том, что стороны Минздрава Польши было предложено правительству продлить карантинные меры против коронавируса и ограничения до 17 января 2021-го года, в эфире «Польского радио» сказал глава ведомства Адам Недзельский, пишет БелТА.

В своем интервью министр Недельский заявил, что третья волна «ковида» в Польше является вполне реальной. Об этом чиновник во время недавнего Бюро национальной безопасности сообщил также и польским президенту с премьер-министром.

- На данный момент заболеваемости коронавирусом в стране составляет в среднем около 10 тысяч новых инфицированных ежесуточно. Если третья волна нас захлестнет, то это может привести к огромным осложнениям в системе здравоохранения. Тем более это важно в связи с тем обстоятельством, что обычно в феврале-марте наблюдается пик заболеваемости гриппом, - подчеркнул польский министр.

В свою очередь глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик пояснил, что встреча главы Минздрава и президента в Бюро национальной безопасности была последним этапом консультаций по Национальной программе вакцинации от коронавируса. Во вторник, 15 декабря, документ должны принять в Совмине страны.

По польской программе вакцинации, которая начнется в январе 2021-го года, первыми вакцину получат медработники, пожилые люди, в том числе жители домов престарелы и лечебных профилакториев, затем сотрудники служб, занятых борьбой с коронавирусом.

По данным ресурса worldometers.info в Польше за все время пандемии коронавирусом заболели свыше 1,140 миллиона человек, скончались от «ковида» 22 тысячи 960 человек.

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