Поскользнулся - упал: более 1400 человек в Беларуси за сутки 14 декабря обратились в больницы с гололедными травмами

Перепады температур превращают улицы и дороги в каток - белорусы попадают в больницы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минздрав Беларуси проинформировал в телеграм-канале о том, сколько человек по все стране пострадали за сутки с 14 на 15 декабря от гололеда и холодных температур.

В лидерах в этот раз Витебская и Могилевская области, в каждой из которых повредились на льду почти по 300 человек. На Витебщине в больницы с гололедными и один с холодовой травмами обратились 338 человек. Большинству помогли медики на месте, но 23 пациентам потребовалась госпитализация.

В Могилевщине пострадало меньше - 265 жителей неудачно поскользнулись и обратились в трампункты. При этом у 16 человек были серьезные повреждения, их положили в больницу.

Не лучше ситуация и на Минщине: только за сутки 237 человек обратились к врачам с гололедными травмами, один пострадавший получил обморожение. При этом 20 пациентов пришлось госпитализировать.

В Гомельской области уже не так скользко, как на минувших выходных, но все еще много травм. Обратились к врачам 222 жителя области, 27 из них положили в больницу. В подавляющем большинстве жалобы связаны с гололедными травмами, но у одного человека было обморожение.

В Бресткой, Гродненской областях и Минске не такой сумасшедший гололед, а потому и травм меньше. На Брестчине - 163 травмы и 20 госпитализаций на Гродненщине - 92 обращения к врачам и 12 госпитализаций, а в столице и того меньше: только 86 обращения и 3 госпитализации с гололедными травмами.

Берегите себя!

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