Лукашенко поехал в Могилев - он посещает областную клиническую больницу

Александр Лукашенко продолжает инспектировать лечение больных коронавирусом в Беларуси. Фото: архив БелТА.

О том, что во вторник, 15 декабря, прямо на следующий день после посещения 4 ГКБ Минска, Александр Лукашенко с той же целью отправился в Могилев. Об этом сообщил телеграм-аккаунт пресс-службы Минздрава.

Как пояснили в ведомстве, в Могилевской областной клинической больнице Лукашенко собирается узнать о работе медучреждения, а еще проинспектировать помощь «ковидным» пациентам.

- Визит в Могилев продолжает серию поездок Александра Лукашенко по региональным учреждениям здравоохранения, которые занимаются лечением ковидных пациентов, - подчеркнули в Минздраве.

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