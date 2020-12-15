В Гродно два городских автобуса столкнулись в лоб и прижали маршрутку

В Гродно два автобуса столкнулись в лоб. Фото: Вечерний Гродно.

В Гродно утром во вторник, 15 декабря, столкнулись два городских автобуса. Это произошло в центре города, недалеко от площади Ленина. Как рассказывает Вечерний Гродно, автобус №15 стоял, собираясь повернуть налево. В это время на полосу встречного движения выехал автобус №17 и врезался в него.

В аварию попал еще и микроавтобус: он оказался зажат между тротуаром и одним из столкнувшихся автобусов.

Люди не пострадали, движение тоже практически не было нарушено. Несмотря на крупные габариты столкнувшихся транспортных средств, не образовалось даже пробки – сотрудники ГАИ вовремя организовали регулировку движения.

Причины ДТП устанавливаются.

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