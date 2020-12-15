В Минске за вывешенный на балконе БЧБ-флаг судят 87-летнюю пенсионерку

Пожилую минчанку судят за БЧБ-флаг, который она сняла со своего балкона, но осталось фото. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

На скамье подсудимых в Минске из-за протестных акций оказалась 87-летняя пенсионерка. В детстве Елизавета Бурсова во время войны смогла спастись от фашистов. А во взрослом возрасте в пятидесятых была многократной чемпионкой и рекордсменкой БССР и СССР, а также Белорусского военного округа по пулевой стрельбе. Но работала совсем в другой сфере – до пенсии преподавала русский язык и литературу.

«Протестная история» произошла с пожилой минчанкой в конце ноября 2020-го года. На воскресных акциях 29 ноября был задержан ее сын, которому присудили 15 суток. В тот же день семья решила снять флаг с балкона квартиры, но уже на следующий день пришел участковый с фотографией того флага и составил протокол на пенсионерку Елизавету Яковлевну Бурсову.

Во вторник, 15 декабря, в суде Октябрьского раи она Минска началось разбирательство по делу над пенсионеркой. Еи вменяют часть 1 статью 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятии ». В суде ее поддерживают родные, сообщает корреспондент «Комсомолки».

Принимая во внимание возраст подсудимый, судья предложил ей отвечать на вопросы сидя. Но пенсионерка возразила:

- Мои возраст не мешает мне стоять, я родилась 2 августа 33-го года рождения, - сказала Елизавета Яковлевна судье.

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