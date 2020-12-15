Покупал тряпичные повязки за три рубля, продавал вместо респираторов высокой защиты по 15 от имени жены. В Минске будут судить мошенника

Вот такие маски получали люди, которые хотели купить качественные респираторы. Фото: Следственный комитет.

В Минске Следственный комитет завершил расследование дела о мошенничестве со средствами индивидуальной защиты. 40-летнего мужчину будут судить за то, что он продавал хлопковые повязки под видом респираторов, обеспечивающих высокую защиту.

Мужчина покупал повязки по три рубля и размещал в интернете объявление о продаже респираторов. Причем, делал он это от имени своей жены, которая оформлена как индивидуальный предприниматель. Респираторы мужчина выставлял на продажу по 15 рублей, отправлял их покупателям по почте. Когда покупатели вскрывали посылку, оплаченную наложенным платежом, вместо респираторов высокой защиты они обнаруживали там обычные матерчатые хлопковые повязки.

Всего мошенник обманул более 130 человек. Он получил прибыль более 30 тысяч рублей.

-Ранее мужчина уже был судим за уклонение от уплаты налогов и незаконную предпринимательскую деятельность, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Екатерина Гарлинская.

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О том, как задержали мошенника и чем отличаются респираторы, под видом которых он продавал маски, можно узнать ЗДЕСЬ.