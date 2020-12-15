«Лебедь, косуля и щука»: Это не новая басня, а улов браконьеров в Пинском районе

Браконьеры застрелили ночью двух косуль, но их вычислили по горячим следам. Фото: Госинпекция охраны животного и растительного мира.

О том, что в конце ноября на Пинщине были задержаны «браконьеры широкого профиля», проинформировала пресс-служба Госинспекции охраны животного и растительного мира Беларуси.

Военнослужащий погранотряда сообщил в межрайонную инспекцию Пинщины о том, что во время службы он заметил подозрительную активность двух сельчан из деревни Ласицк. Пограничник увидел, как мужчины тащили от реки к дому увесистые мешки, а один при этом был с ружьем на плече. Военный заглянул в лодку, на которой приплыли нарушители, и, увидев кровь, сразу смекнул - браконьеры!

Добычей охотников-нелегалов стал лебедь-шипун. Фото: Госинпекция охраны животного и растительного мира.

Действуя по горячим следам, госинспекторы поймали браконьеров с поличным. В сарае одного из них были еще неразделанные туши двух косуль, которых они подстрелили ночью, лежал тушка убитого лебедя шипуна. А еще было несколько щук, мужчины признались - закололи острогой, когда возвращались по реке на лодке в деревню.

- Один из подозреваемых мужчин оказался легальным охотником. Однако его статус оказался просто прикрытием для браконьерства, теперь право на легальную охоту он потеряет. В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Еще они оштрафованы на 7,5 тысячи рублей - возмещение причиненного природе вреда, - пояснили в Госинспекции.

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