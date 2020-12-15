В Беларуси появились деньги с красным квадратом. Нацбанк выпустил памятную монету в честь УНОВИСа

Так выглядят памятные монеты в честь УНОВИСа. Фото: официальный сайт Национального банка.

С 15 декабря в Беларуси Национальный банк выпускает в обращение новые памятные монеты "Выяўленчае мастацтва. Авангард. УНОВИС". В обращение поступят 999 серебряных монет номиналом 20 рублей и 1 699 медно-никелевых номиналом 1 рубль.

На реверсе монеты изображен красный квадрат (это знак УНОВИС), он обрамлен композицией из концентрических дуг и окружностей. На аверсе – герб Беларуси, QR-код, фамилии членов объединения УНОВИС, год и место его основания. На серебряной монете указана проба сплава – 925. Монеты отчеканены на Казахстанском монетном дворе.

-Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений, - информирует официальный сайт Нацбанка Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где в Беларуси есть музей, в котором можно узнать об УНОВИСе и его основателях всё? В Витебске!

Много интересного о биографии Лазаря Хидекеля, одного из создателей движения УНОВИС, узнайте ЗДЕСЬ.