Лукашенко приехал в больницу Могилева: на машине вместо вертолета и в специальном костюме

Лукашенко общается с коллективом Могилевской областной больницы. Фото: Telegram-канал «Пул Первого»
Александр Лукашенко 15 декабря прибыл в Могилев с рабочей поездкой, причем впервые за долгое время не на вертолете, а на автомобиле. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Он посетил Могилевскую областную клиническую больницу.
«Давненько не бывало такого... Обычно командировки - на вертолете. Впечатлениями прямо сейчас делится с коллективом областной больницы: «Ехал и думал, какая красивая у нас страна!» – сказано в сообщении.
Кроме того, для Лукашенко сшили специальный костюм, в котором он посещал больницу.
«Пошили земляки-могилевчане», – сообщил Telegram-канал.
Для Лукашенко сшили новый защитный костюм. Фото: Telegram-канал «Пул Первого»
Лукашенко пообщался с местными медиками и поблагодарил их за спокойную работу во время пандемии коронавируса.
– Вы просто молодцы, тихо, спокойно делаете свое дело, – сказал он.
Также Лукашенко побывал в красной зоне больницы. Причем он спустил защитную маску на подбородок во время общения с пациентами и был без перчаток, хотя известно, что коронавирус очень заразен, нужно обязательно осблюдать меры безопасности: социальную дистанцию, а также носить маску, чтобы она закрывала нос и плотно прилегала к лицу, дезинфицировать руки, носить перчатки.
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