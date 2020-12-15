Белорусская нефтяная компания приостанавливает экспорт через Клайпеду Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

«Белорусская нефтяная компания» приостанавливает экспорт нефтепродуктов через литовский терминал Klaipedos nafta в Клайпеде. О сроках пока ничего не сообщается, они еще не определены. И если эта неопределенность будет длиться, она может сказаться на итогах 2021 года, сообщает компания Klaipedos nafta.

Там уточнили, что белорусский спецэкспортер нефтепродуктов должен будет проинформировать литовскую сторону, когда планируется возобновление экспорта. А пока продолжается отгрузка нефтепродуктов, проданных ранее БНК во время прежних сделок.

- Компания прикладывает все усилия, чтобы оперативно выяснить конкретную потребность услуг для клиента на 2021 год и надлежащим образом подготовиться к любому сценарию деятельности, - цитирует Klaipedos nafta interfax.by. И отмечает, что в БНК положение дел пока не комментируют.

Ранее Александр Лукашенко заявлял о том, что в ответ на санкции Беларусь перестанет экспортировать нефтепродукты и другие грузы через Литву. При этом в концерне «Белнефтехим» сообщали о переговорах по поводу перенаправления грузов в порты России.