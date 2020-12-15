Хотела попить воды: корова провалилась в полынью в Волковысском районе, ее достали спасатели

Спасатели достали из полыньи провалившуюся под лед корову. Фото: МЧС

Корова провалилась под лед в Волковысском районе, ее спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 14 декабря. О происшествии спасателям сообщила в 14.25 жительница агрогородка Верейки.

По ее словам, стадо было на выгоне, коровы спустилось к реке попить. Одна из них вышла на лед и провалилась. Сначала ее пытались достать местные жители. Их спасательная операция длилась около получаса, успеха не принесла, они решили вызвать бойцов МЧС.

Прибывшие на место спасатели срезали металлическое ограждение на мосту возле реки, обвязали корову специальными веревками и с помощью лебедки на автоцистерне вытянули животное на берег. На это им понадобилось 20 минут.

Корова не пострадала, смогла самостоятельно идти домой. Фото: МЧС

Корова не пострадала, спустя некоторое время она смогла идти самостоятельно, в сопровождении хозяйки отправилась домой.

Недавно спасатели достали со дна колодца провалившегося туда котенка. Его мяуканье услышал хозяин и вызвал сотрудников МЧС.

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