Книга белорусской поэтессы вошла в топ-8 The New York Times

Белоруска Вальжина Морт живет в США. Фото: 34mag.net

Неожиданное признание белоруски за рубежом: книга Вальжины Морт вошла в топ-8 лучших изданий поэзии 2020 года по версии американской ежедневной газеты The New York Times. Речь идет о книге «Music for the Dead and Resurrected: Poems» («Музыка для мертвых и воскресших: Стихи»).

Это стихотворения, посвященные теме взросления ребенка в Беларуси, на английском языке: Вальжина пишет и по-белорусски, и по-английски, сообщает @euroradio.

С 2006 года Морт живет в США и преподает в Корнельском университете. Поэтессе сейчас 39 лет. Она закончила Минский государственный лингвистический университет, печаталась в газете «Наша Нива», журналах, антологиях. В 2005 по стипендии занималась переводами польской поэзии (Рафал Воячек) в Варшаве. Также переводила с английского (Леонард Коэн). Участвовала в поэтических фестивалях в ФРГ, Ирландии, Литве, Словении, Швеции.

Кроме последней книги ранее Вальжина написала еще три: «Я тоненькая как твои ресницы / я тоненькая як твае вейки» (2006), «Фабрика слёз / Factory of Tears» (2008) и «Сборное тело /Collected Body» (2011).