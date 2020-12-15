Лукашенко о создании вакцины от COVID-19: «Там деньги, я посмотрел, небольшие - где-то порядка 5 млн рублей»

Лукашенко рассказал о создании вакцины от COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Александр Лукашенко, посещая 15 декабря Могилевскую областную клиническую больницу, назвал ориентировочную стоимость создания в Беларуси вакцины от COVID-19. На встрече с коллективом больницы он признался, что «очень рад» идее отечественных специалистов «замахнуться на производство собственной вакцины». При этом Лукашенко уверен, что «мы от коронавируса никуда не денемся: он останется с нами, как грипп». Поэтому в вакцине будет потребность:

- Надо свою разработать, специалисты есть, - цитирует Лукашенко в своем Телеграм-канале Минздрав. - Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении.

Вопрос создания вакцины от коронавируса скоро будут обсуждать на совещании у Лукашенко, говорится в сообщении.

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