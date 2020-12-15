Иммунолог объяснила, почему можно заболеть COVID-19 даже при вакцинации

Вакцинация от коронавируса проводится пока в два этапа. Фото: pexels

Человек может заболеть COVID-19 даже после вакцинации, если не будет соблюдено одно важное условие. Об этом заявила заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская, передает агентство «РИА Новости».

По словам специалиста, чтобы прививка от коронавируса была эффективной, обязательно нужна двухфазная вакцинация.

– На данный момент во всех этих прививках есть две части. Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже. Но возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета, – пояснила иммунолог.

Медик рассказала также, что в разных странах населению будут напоминать электронным способом о том, что пора делать вторую прививку.

Врач добавила, что не все люди даже при напоминании проходят второй этап вакцинации, поэтому считает нужным объяснять важность второй прививки, чтобы ее обязательно делали. Специалист считает, что спустя время, вероятно, необходимость двухфазной вакцинации исчезнет.

– Может быть, со временем, через год-два все изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа. В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом все это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год, – заключила Степенская.

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