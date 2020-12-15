«Объяснить мотив не смог»: в Полоцке мужчина напал на снеговика

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Утром 15 декабря, прямо в центре Полоцка произошло нападение прохожего на… снеговика. В райцентре, как и почти во всей Беларуси, снега нет, но фигуру зимнего персонажа недавно установили к новогодним праздникам. Она-то и подверглась нападению хулигана.

О том, что на площади Свободы мужчина ломает снеговика, поступило сообщение в милицию, передает БелТА со ссылкой на официального представителя Полоцкого РОВД Юлию Зайцеву.

Прибывший наряд задержал хулигана, сейчас милиция проводит проверку по факту инцидента. Как и следовало ожидать, нападавший оказался пьян. Это 30-летний гость из Бреста, который приехал в Полоцк на заработки. Он залез на фигуру снеговика и прыгал на ней. Объяснить причину своего негативного отношения к снеговику мужчина не смог, уточнили в милиции.