Политолог: Для белорусов значимость Нового года и Дня Победы практически равноценны

В этом году люди как никогда ждут Новый год! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В 2020-м у белорусов немного поменялись приоритеты в отношении самых значимых праздников, но есть у нас и ценности вне времени.

- Недавние опросы показали, что большинство белорусов испытывает гордость за победу над нацизмом. Вклад белорусов в эту победу, участие в партизанском движении - те вещи, за которые белорусы испытывают гордость, - рассказал политолог Валентин Стариченок, аналитик Белорусского института стратегических исследований во время круглого стола, на котором обсуждалась тема противодействия героизации нацизма. - Если посмотреть праздники самые значимые для Беларуси, то в прошлом году на первом места был День победы, на втором – Новый год. В этом году ситуация поменялась: на первом месте Новый год (69% признали его главным), на втором - День победы 66%. Для белорусов значимость светского праздника и победы приблизительно равноценны.

Мы отрицательно относимся к политике соседних государств, которые проводят политику декоммунизации и сносят памятники по политическим мотивам. Опросы показали, что только 6% белорусов поддерживают такого рода мероприятия. 80% белорусов, по данным опросов, проведенных осенью, полагали, что пропаганда фашизма должна преследоваться по закону. Лишь 4% против, а 16% затруднились ответить.