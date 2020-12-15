Toyota и ВАЗ столкнулись под Минском – один человек погиб, трое травмированы

Водитель погиб в лобовой аварии под Минском. Фото: МВД

Водитель погиб в лобовой аварии под Минском, еще три человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

– ДТП случилось сегодня в 7.25 на автодороге Крупица - Дудичи - Теребель. Вблизи агрогородка Крупица 32-летняя жительница Минского района на Toyota RAV4 столкнулась с ВАЗ-2109. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что «девятка» оказалась на полосе встречного движения, – рассказали подробности в МВД.

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Toyota, получила травмы, с ней был пятилетний пассажир, он был пристегнут и не пострадал.

– Водитель ВАЗ скончался на месте, а двое его пассажиров доставлены в больницу (никто не был пристегнут), – добавили в МВД.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, эксперты и врачи. Причины ДТП выясняют, устанавливают личность погибшего.

Тем временем в ГАИ напомнили, что зимой важно правильно выбирать скорость, поскольку тормозной путь увеличивается.

Также нужно учитывать погоду (гололед и низкие температуры). Обязательно нужно пристегиваться, поскольку это снижает риск получения травмы.

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