Игорь Карпенко: Обсуждалось выделение дополнительных квот на обучение белорусов в вузах России

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко. Фото: Алексей БЕЛОУСОВ

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко отметил, что граждане России могут сдать ЦТ и поступить на бюджет в белорусский вуз и соответственно граждане Беларуси могут сдать ЕГЭ и поступить в российский.

- Но понятно, что сегодня серьезной проработки требует вопрос сближения ЕГЭ и ЦТ, - сказал Карпенко. - Но это не просто. Это разные экзамены по форме и в определенной степени по содержанию. У нас есть и национальный контент. Мы не может его исключить, например белорусский язык, историю Беларуси и т.д.

Еще Карпенко сообщил:

- Мы вели разговор о возможности расширения приема наших граждан на обучение в Россию и возможности выделения дополнительных квот именно по тем специальностям, по которым у нас подготовка не ведется.

В пример он привел специальности в области ядерной энергетики, космоса.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что именно может измениться к лучшему для студентов двух стран.

- В идеале места, где белорусы могут сдать ЕГЭ, а россияне - ЦТ, должны быть ближе к их месту жительства. Мы на паритетных началах обсуждали такого рода возможности.