Блогеру Игорю Лосику предъявили новое обвинение - он объявил бессрочную голодовку. Фото: @radiosvaboda

Блогер Игорь Лосик, которого правозащитники признали политическим заключенным, объявил бессрочную голодовку. Об этом стало известно 15 декабря. Игорь известен как создатель телеграм-канал «Беларусь головного мозга», его задержали еще 25 июня, во время предвыборной гонки. Тогда в его квартире провели обыск, а затем обвинили по уголовной статье 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок» и посадили за решетку.

Прошло почти полгода, расследование так и не закончили, и 25 декабря истекал максимальный срок содержания Игоря под стражей. Однако блогера не выпустят на свободу - 15 декабря ему предъявили новое обвинение - по ст. 293 «Приготовление к участию в массовых беспорядках», сообщает БелаПАН.

По мнению правозащитников, это сделано для того, чтобы оставить Игоря под стражей. Лосик не признает себя виновным ни по одной, ни по другой статьям, и в ответ на новое обвинение объявил о бессрочной голодовке. Заключенный планирует держать ее до тех пор, пока с него не снимут все обвинения либо не выпустят на свободу.

Жена Лосика, которая воспитывает маленького ребенка, в знак солидарности с мужем тоже объявила голодовку:

- Против нашей семьи объявлен геноцид, что вынуждает нас идти на крайние меры, - написала Дарья Лосик в соцсети.

Такое же обвинение предъявили другому заключенному - политику Николаю Статкевичу. Его задержали еще 31 мая, впоследствии тоже предъявив обвинение по статье 342.

- Сегодня Николаю "перепредъявили" обвинение, - написала в Facebook 15 декабря жена Статкевича Марина Адамович. - "Добавили" (в который раз?) ч. 2 ст. 293. Якобы он с Тихановским и Северинцем готовили массовые беспорядки.

Адамович отметила, что обвинение по предыдущей статье "не позволяло держать в СИЗО более шести месяцев":

- Сегодня - 198 дней, как Николай Статкевич за решеткой, - добавила она.