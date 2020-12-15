Маме Сергея «Хлопотное дельце» Миронова второй раз за месяц дали «сутки»

Сергей Миронов. Фото: скриншот с видео

Минчанку Светлану Чапурко приговорили к 12 суткам ареста, такое решение принял 14 декабря судья Московского районного суда Сергей Кацар, сообщает «Наша Нива».

Светлана – мать Сергея Миронова, который стал известен многим белорусам после того, как его задержали на акции протеста, а затем МВД опубликовало видео с ним, где он назвал забастовку «хлопотным дельцем».

– В окне одной из комнат висел флаг. В субботу, 12 декабря, мама вышла поиграть с собакой. Я так понимаю, что полиция стояла у дверей, потому что ее сразу задержали, – сказал Миронов

По его словам, мама смогла вернуться домой, чтобы оставить собаку, затем женщину забрала милиция.

Парень считает, что ее увезли за то, что у них дома на окне висел флаг.

– Мама, когда привезла собаку, сказала про милиционеров: «Им не понравилась наша занавеска на окне», – уточнил он.

Миронов добавил, что спустя некоторое время несколько милиционеров, позвонили в домофон, он инстинктивно открыл входную дверь. К нему ломились в квартиру, стучали, звонили, но он не реагировал.

– Потом на всякий случай снял флаг, – сказал парень.

По его словам, в отделении милиции, где он позже искал маму, ему сказали, что ее там нет, после он нашел ее на Окрестина.

Родственница подала ходатайство, чтобы сын защищал ее в суде, но с ним никто не связался, заседание не перенесли, женщине сразу дали 12 суток.

Миронов отметил, что это уже второй срок для его мамы. Неделю назад Светлана была освобождена после 15 суток административного ареста, к которому ее приговорили после участия в марше 22 ноября.

Парень рассказал также, что уволился с «Интеграла», хотел устроиться на другую работу, но пока не смог из-за накопившихся проблем.

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