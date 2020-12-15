Мониторинг цен на мандарины и другие продукты усилят в Беларуси в преддверии зимних праздников

В Беларуси будут контролировать цены на некоторые продукты перед Новым годом. Фото: pixabay

Контроль цен на некоторые продукты усилят в Беларуси в связи с грядущими Рождеством и Новым годом. Об этом 14 декабря сообщил журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

В частности, под особым вниманием Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в этот период будут мандарины, консервированный горошек, некоторые виды конфет, шампанское, шоколад и другие продукты, которые традиционно пользуются спросом перед Новым годом.

Все в списке предпраздничного мониторинга – 25-30 наименований, передает БЕЛТА.

Если представители МАРТ обнаружат необоснованный рост цен на эти продукты, то могут даже закрыть магазины-нарушители.

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