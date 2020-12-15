Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 декабря 2020 года: 9 умерших за сутки

На 15 декабря 2020 года в Беларуси 9 умерших за сутки с коронавирусом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило 15 декабря официальную статистику по заболеваемости коронавирусом в стране. По сравнению с предыдущим днем, когда цифра падала ниже 1,9 тыс. случаев, сейчас снова заметен подъем.

Итак, по официальным данным на 15 декабря, в Беларуси зарегистрированы 1 тыс. 911 пациент с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 658 пациент.

При этом число умерших с коронавирусом почти рекордное - 9 человек в сутки. В целом за все время эта цифра - 1 тыс. 282 пациента, опять же по официальным данным.

- Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы - 164 тыс. 59 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 141 тыс. 443 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус, - добавили в Минздраве. - За минувшие сутки выполнено 8 тыс. 74 теста. Всего в стране проведено 3 млн. 634 тыс. 324 тестов.

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