Супруг Хижинковой обратился с просьбой к белорусам

Ольга Хижинкова уже больше месяца отбывает арест. Фото: Instagram

Муж задержанной «Мисс Беларусь-2008» Ольги Хижинковой Иван Морозов обратился ко всем неравнодушным соотечественникам и высказал слова благодарности им в Instagram.

– Друзья, мы, близкие Оли, бесконечно благодарны за ту поддержку, которую вы оказываете всем нам уже второй месяц. Это счастье – знать, что вокруг столько хороших, честных и добрых людей, готовых подставить плечо в трудную минуту, – написал он.

Точной даты освобождения родственники модели еще не знают, однако супруг попросил не встречать Хижинкову, когда ее выпустят.

– Хотели бы заранее обратиться с просьбой ко всем, кто неравнодушен к ее ситуации. Мы очень хотим, чтобы встреча Оли не была массовым мероприятием. Там будут только самые близкие, – пояснил Морозов.

Он добавил, что это важно для безопасности самих людей, поддерживающих Ольгу, а также для ее душевного комфорта.

Кроме того, он попросил журналистов не обращаться за комментариями и интервью, поскольку Хижинковой нужно время, чтобы восстановить силы, ведь она уже больше месяца отбывает арест.

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