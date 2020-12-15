Комаровский объяснил, у кого больше шансов на легкую форму COVID-19

Врач рассказал, чем отличается течение коронавируса у детей и взрослых. Фото: pixabay

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, чем отличается течение коронавируса у детей и взрослых, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

По словам медика, форма COVID-19 зависит от возраста. Врач утверждает: чем младше человек, тем больше у него шансов на то, что болезнь будет протекать в легкой форме.

Дети часто могут болеть коронавирусом вовсе без признаков этой инфекции. Выяснить, болел ли ребенок COVID-19 можно, используя те же тесты, которые предназначены для выявления коронавируса у взрослых.

Недавно доктор Комаровский назвал неожиданную опасность одного из главных симптомов COVID-19 – потери обоняния. Он рассказал, что в двух случаях это представляет угрозу жизни. Так, больной может не понять, что продукт испорчен, и отравиться им. Кроме того, из-за отсутствия обоняния человек не может ощущать запах дыма и газа.

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