Пьяный минчанин ходил по подъезду с муляжом гранаты и стучал в двери соседей

Изъятый муляж гранаты. Фото: ГУВД Мингорисполкома

Житель Минска напугал соседей по дому, когда стучал в двери и держал в руке гранату. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 14 декабря около шести часов вечера. В милицию позвонил один из жильцов и рассказал, что мужчина с гранатой в руках ходит по подъезду и стучит в двери квартир.

– На место незамедлительно выбыли сотрудники Ленинского РУВД Минска совместно со следственно-оперативной и саперно-пиротехнической группами, – добавили в ГУВД.

К милиционерам вышел звонивший, он сообщил, что нарушитель – его 38-летний сосед, который уже ушел к себе домой после того, как он вырвал у него из рук предмет, напоминавший гранату.

– В ходе осмотра изъятого боеприпаса сотрудники саперно-пиротехнической группы установили, что это муляж, – рассказали в милиции.

В квартире нарушителя они также нашли патроны и предмет, похожий на пистолет. Проводится дополнительная проверка, изъятые предметы отправили на экспертизу.

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