Лукашенко: Хочу, чтобы вы знали, что я никуда из Беларуси не убегу

Лукашенко заявил, что не планирует убегать из Беларуси. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 15 декабря, посещал Могилевскую областную клиническую больницу. Он встретился и пообщался с коллективом. На встрече Лукашенко заявил, что не намерен никуда убегать из Беларуси. Его слов приводит БелТА.

- Я просто хочу, чтобы вы понимали и знали, что из Беларуси я никуда не убегу. Вот никуда. Хорошо, что уже время прошло и люди смогли увидеть, кто рвался к власти. И тут же дело не во мне. Я ведь часто говорю о том, что уже свое я отработал. Мне жалко, что будет вот после этого всего, - заявил Лукашенко.

Он вновь напомнил о своей позиции, которая остается неизменной – нужно сохранить страну.

- Я просто очень хочу, чтобы каждый понимал мою позицию: нам нужно дружно жить и сохранить страну. И мы сохраним ее, чего бы это не стоило, и не для меня, а для внуков наших. И вот в этом моя главная задача, - подчеркнул Лукашенко.

Он прокомментировал и поправки в Конституцию, которые готовятся именно с учетом предложений от граждан.

- Я вам обещаю, что все будете решать вы, - заявил Лукашенко.

Напомним, что Александр Лукашенко вновь высказался о создании вакцины от коронавируса и оценил стоимость в 5 миллионов рублей.

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